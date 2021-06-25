«Нафтогаз» на 10% підвищив місячну ціну на газ у липні. Фото: pravda.com

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Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка обслуговує близько 1 млн побутових споживачів, підвищила липневу місячну ціну на газ.

Вартість «блакитного палива» у наступному місяці зросте липні до 13,13 грн за куб. м. Це на 10% вище ціни, яка була в червні. В цьому місяці місячна ціна становить 11,94 грн за куб. м. Водночас річний фіксований тариф становить 7,96 грн за куб. м. Про це повідомила прес-служба «Нафтогазу».

Газовики нагадали, що з 1 травня всіх побутових споживачів газу автоматично перевели на фіксований річний тариф, який діятиме з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року. 25 квітня газопостачальні компанії опублікували ціни на газ для населення. Споживачі купуватимуть блакитне паливо за ціною від 7,9 до 13,5 грн за куб. м. За бажанням можна знову перейти на місячне обслуговування.

У «Нафтогазі» пояснили, що зростання місячної ціни зумовлене ситуацією на європейському ринку, де ціни на газ є одними з найвищих за останні 4−5 років і станом на середину червня продовжують рости.

Нагадаємо, третю платіжку за газ отримуватимуть українці. Доведеться платити за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Причину виникнення в Україні третьої платіжки за газ вже пояснили експерти.