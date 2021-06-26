Інсценування страти. Фото: Mirror

https://racurs.ua/ua/n156662-uroky-makiyaju-na-youtube-vryatuvaly-cholovika-vid-kilera-foto.html

Ракурс

Чоловік інсценував власну страту, аби допомогти поліцейським упіймати свою дружину. Вона замовила його вбивство «кілерам».

Американець Рамон Соса скористався уроками макіяжу з YouTube, щоби відтворити кульове поранення. Про це пише Mirror.

Про те, що його дружина Марія шукає кілера, чоловік дізнався від свого друга, який сам був колишнім бандитом. Американець спершу не повірив його словам, але потім товаришеві вдалося переконати його, що це правда.



Сама Марія народилася в Мексиці, а громадянство США отримала тільки у 2010 році, коли вийшла заміж за Рамона. Життя чоловіка жінка оцінила у 2 тис. доларів. Однак справжнього кілера жінці знайти не вдалося — замовлення взяв поліцейський під прикриттям. Чоловік у співпраці з поліцією влаштував інсценування, щоби його дружина дістала докази смерті.

Його роздягли до трусів, зв’язали йому руки за спиною, а на його скроні зобразили фальшиве кульове поранення — для цього фінального штриха поліцейські разом із чоловіком подивилися урок макіяжу на Youtube.

Усе це допомогло схопити замовницю та відправити її під суд. За намір вбити чоловіка жінці загрожує до 20 років в’язниці.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що чоловіка замовили кілерам власні родичі — силовики зімітували викрадення, щоби запобігти його вбивству. Громадянина Сербії в Україні замовила його дружина для заволодіння майном на понад шість мільйонів євро перед розлученням.

Джерело: Mirror