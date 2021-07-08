У «Вінницяобленерго» підпільно добували криптовалюту, фото: СБУ

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Криптовалюту підпільно добували у колишньому приміщенні «Вінницяобленерго», здійснюючи незаконний відбір великих обсягів електроенергії.

Правоохоронці вилучили майже 5 тисяч одиниць комп’ютерної техніки — наразі це найбільша з виявлених в Україні підпільних криптоферм. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Під час обшуків за місцем функціонування ферми та адресами проживання фігурантів, правоохоронці вилучили:

3,8 тис. ігрових приставок;

понад 500 відеокарт;

50 процесорів;

чорнову документацію щодо обліку споживання електроенергії;

блокноти, телефони, флеш-накопичувачі.

Зазначається, що «криптоферму» організували мешканці Києва та Вінниці. Для своєї діяльності вони використовували одне із колишніх складських приміщень «Вінницяобленерго», яке розташоване на проммайданчику організації у Вінниці.

Щоб приховати свою діяльність, вони використовували умовні засоби обліку споживання електричної енергії, — зазначають в СБУ.

За попередніми оцінками, щомісячна сума збитків від такої діяльності може становити від 5 до 7 млн грн.

При цьому незаконний відбір електроенергії міг призвести до глобальніших наслідків — без світла могли залишитися цілі квартали Вінниці, — наголошують у СБУ.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 188−1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно на Дніпропетровщині правоохоронці викрили підпільну майнінг-ферму, незаконно підключену до однієї з трансформаторних підстанцій.