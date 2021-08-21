Літак з українцями вилетів із Кабулу

Фото з аеродрому Ісламабад, перед вильотом до Кабулу. Фото: AEROSINT Division PSF

https://racurs.ua/ua/n159088-litak-z-ukrayincyamy-vyletiv-iz-kabulu.html

Ракурс

Евакуація українців з Афганістану наближається до завершення.

У суботу, 21 серпня, із аеропорту столиці Афганістану Кабула вилетів український військово-транспортний літак Іл-76МД. Він евакуював людей. Станом на 10.00 Іл-76МД Повітряних сил перебував на аеродромі Ісламабад в Пакистані. Про це 21 серпня повідомив прес-центр Генерального штабу Збройних сил України.

В Генштабі зазначили, що кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточняється. Нагадали, що літак Повітряних сил ЗСУ перебуває на Близькому та Середньому Сході з місією евакуації громадян України та іноземців із Афганістану, де ситуація загострилась через прихід до влади Талібану.

Нагадаємо, в Міноборони стверджували, що на території Афганістану військовослужбовців Збройних сил України немає. В МЗС заявляли, що 12 українських військових чекають евакуації на військовій базі біля Кабула.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України планує вивезти українців, які нині все ще перебувають ближче до входу в аеропорт Кабула і забезпечити їхній трансфер на територію військового сектора повітряних воріт, підконтрольного американській армії.