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Ракурс
Аномальні зливи пройшли на півдні Франції. Фото: Твіттер

Аномальні зливи пройшли на півдні Франції — які наслідки (ФОТО, ВІДЕО)

15 вер 2021, 13:01
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Францію накрили сильні дощі — на півдні країни за три години було зареєстровано 244 мм опадів, що є двомісячною нормою.

Від повені довелося рятувати десятки людей, для допомоги населенню було розгорнуто авіація, одна особа вважається зниклою безвісти, повідомляє Gismeteo.

У постраждалих районах порушено рух на великих дорогах і магістралях. У департаменти, які постраждали від паводка, були направлені сотні пожежників, які провели близько 450 рятувальних операцій.

Інтенсивність аномальних дощів має історичне значення: за статистикою така подія відбувається рідше одного разу за 100 років.

Це вже другий випадок екстремальної зливи у Франції за тиждень. У департаменті Лот-і-Гаронна на південному заході країни 8 вересня також випала кількість опадів, яка дорівнювала за нормою двом місяцям.


Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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