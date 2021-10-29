Масштабне забруднення ґрунтів сталося на Закарпатті. Фото: прокуратура

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Масштабне забруднення та псування земель Закарпаття сталося через дії керівництва ТОВ «Прикарпатзахідтранс», що спеціалізується на транспортуванні нафтопродуктів.

Наприкінці 2018 року це підприємство самовільно почало демонтаж резервної гілки нафтопроводу «Самара — Західний напрямок». Без жодної дозвільної документації демонтували цистерни та майже 33 км трубопроводу. Виявилося, що ділки приховано закопували у ґрунт небезпечні відходи із цистерн. А обсяг небезпечних речовин все нарощувався, це загрожувало екологічною катастрофою. Про це 29 жовтня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Експерти встановили, що внаслідок несанкціонованого демонтажу трубопроводу, залишками паливно-мастильних матеріалів забруднено майже 20 тис. кв. м земель. Частина із цих земель знаходиться поблизу місцевого водозабору. Виявилося, що державі завдано збитків на суму понад 34 млн грн.

Через службову недбалість колишньому головному інженеру компанії «Прикарпатзахідтранс» повідомили про підозру. Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 239 (забруднення або псування земель), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Тернопільській області місцевий житель відшкодує державі 175 тис. грн. В таку суму оцінили збиток, який він завдав, влаштувавши спалювання сміття.