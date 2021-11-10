Олександр Ткаченко на відкритті генасамблеї ЮНЕСКО, фото: Олександр Ткаченко

https://racurs.ua/ua/n162888-ministr-kultury-podaie-u-vidstavku-zmi.html

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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко завтра, 11 листопада, подасть до голови Верховної Ради заяву про відставку.

Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на інформовані джерела.

Зазначається, що відставка Ткаченка пов’язана ухваленим Кабміном на закритому засіданні 10 листопада рішенням відокремити Держкіно від Мінкультури. Сам Ткаченко про це рішення дізнався постфактум, оскільки у цей час був у відрядженні в Парижі на 41-й сесії генеральної конференції ЮНЕСКО.

За словами співрозмовника видання, це рішення Кабміну стало «останньою краплею для Ткаченка». Міністр виступає проти відокремлення Держкіно, оскільки, за словами джерело видання, «це суперечить логіці реформи, розпочатої ще до того, як Ткаченко став міністром».

Юридично такий орган, як Держкіно, не може залишатись у статусі центрального органу виконавчої влади. Тепер Держкіно має стати Міністерством кіно, — розповіло джерело видання.



Також про те, що Ткаченко піде з посади міністра культури повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на інформоване джерело в політсилі «Слуга народу».

Джерело: «Українська правда», «РБК-Україна»