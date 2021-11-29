Названо симптоми штаму коронавірусу «Омікрон»

Штам. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163732-nazvano-symptomy-shtamu-koronavirusu-omikron.html

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«Омікрон», новий штам коронавірусу, супроводжується помірними симптомами — може спостерігатися стомлюваність і прискорене серцебиття.

Про це повідомляє «Интерфакс».

За словами члена незалежного Спільного комітету з вакцинації та імунізації професора Адама Фінна, дані, що надходять із ПАР, вказують, що випадки цього штаму не є «особливо серйозними».

Він зазначив, що втрати нюху і смаку у випадку «Омікрона» не спостерігається. Пацієнти відчувають стомлюваність і прискорене серцебиття. Водночас він додав, що поки занадто рано з повною впевненістю говорити про будь-які особливі симптоми перебігу хвороби при зараженні «Омікроном», оскільки штам ще мало вивчений.

Глава Медичної асоціації ПАР Анжеліка Кетзі розповіла, що приблизно 18 листопада вона почала спостерігати випадки, коли в пацієнтів виявлялися «незвичайні симптоми», які відрізнялися від тих, які зазвичай бувають при варіанті коронавірусу «Дельта».

Усе почалося з пацієнта віком 33 роки. Він сказав мені, що останні дні відчуває надзвичайну втому. У нього біль у тілі і трохи болить голова, — додала вона.

Кетзі також сказала, що в чоловіка «дерло в горлі», але не було кашлю, він відчував смаки й запахи. За її словами, симптоми в пацієнтів із цим штамом «надзвичайно м’які».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що влада в Україні вже готується до нового штаму «Омікрон», що виник у Південній Африці. За попередніми даними, цей різновид вірусу частіше, ніж «Дельта», інфікує молодь, швидше поширюється і вражає перехворілих.

Джерело: Інтерфакс