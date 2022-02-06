Загроза російського вторгнення до України зберігається, фото:

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Росія має можливості для початку повномасштабного вторгнення в Україну в будь-який час, оскільки російські сили продовжують бути розгорнутими біля кордонів та перебувають у готовності до переходу в наступ у будь-який момент.

Радник з питань національної безпеки президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив про це в інтерв’ю телеканалу ABC News.

Ми вважаємо, що існує дуже велика ймовірність того, що Володимир Путін віддасть наказ про напад на Україну, — наголосив Салліван. — Це може приймати різні форми. Це може статися як завтра, так і впродовж кількох тижнів. Він поставив себе в таке становище за допомогою військових розгортань, що може будь-якої миті розпочати агресивні дії проти України.

Тому США докладають значних зусиль для згуртування своїх союзників, матеріального забезпечення українських військових та посилення східного флангу НАТО, зокрема Польщі, Румунії та країн Балтії, зазначив Салліван.

Водночас Салліван наголошує, що Росія все ще може обрати дипломатичний варіант.

У будь-який день Росія може вдатися до військових дій проти України, або це може статися за кілька тижнів, або Росія може обрати дипломатичний шлях, — наголосив радник Байдена.

За його словами, США надіслали чіткий сигнал росіянам, що готові продовжувати дипломатичний шлях, проте Сполучені Штати готові відповісти на будь-яке рішення Росії.

Якщо вони замість цього оберуть піти шляхом ескалації, це вартуватиме українцям величезних людських втрат. Але з часом, ми переконані, це обернеться справжньою стратегічною ціною для Володимира Путіна, — наголосив він.

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Нагадаємо, за даними джерел низки американських ЗМІ, Росія вже зосередила біля кордонів України близько 70% сил та засобів, необхідних для повномасштабного військового вторгнення.

Джерело: ABC News