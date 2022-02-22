Росія визнала окупаційну владу Донбасу - хроніка подій

https://racurs.ua/ua/n167354-rf-vyznala-okupaciynu-vladu-donbasu-hronika-podiy.html

Ракурс

21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності та суверенітету «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки». Він попросив Федеральні збори РФ підтримати це рішення та ратифікувати угоду про дружбу з цими «республіками».

Згодом з’явився текст указу, у якому Путін доручив Міністерству оборони ввести на окуповані території Донбасу російські війська для «підтримки миру».

«Ракурс» веде онлайн подій.

22 лютого

15.27 — міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Російська Федерація своїм рішенням про визнання терористичних ЛНР та ДНР фактично оголосила Україні війну.

15.00 — у Кремлі заявили, що питання мінських домовленостей більше не стоїть на порядку денному.

14.45 — Рада Федерації Росії ратифікувала «договори про дружбу та співпрацю» з самопроголошеними ЛНР та ДНР. Таким чином Москва повноцінно визнала незалежність самопроголошених республік.

14.05 — обстріли з боку проросійських бойовиків у Луганській області призвели до пожежі на Луганській ТЕС, що розташована в місті Щастя. Також ворог обстріляв село Новогнатівка Донецької області, один із будинків пошкоджено.

13.45 — думати про найкраще, але готуватися до гіршого — ось оптимальна стратегія для українців у ці дні. Одне з питань, яке нині обговорюється, — можливе запровадження воєнного стану. «Ракурс» розповідає про права та обов’язки громадян під час його дії.

13.31 — у МЗС Росії заявили, що РФ визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Москві бойовиками.

13.25 — обстріл Луганської ТЕС.

13.13 — МЗС України відкликало для консультацій тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації.

13.00 — Держдума РФ підтримала ратифікацію договорів про дружбу та взаємодопомогу з так званими Л/ДНР. «Документ» про взаємодопомогу діятиме 10 років з можливістю перегляду через п’ять років.

12.29 — президент Зеленський сказав, що вірить: «Потужної війни не буде проти України», втім у разі повномасштабного вторгнення запровадять воєнний стан. Крім того, Київ розглядає можливість розриву дипломатичних відносин з Росією.

12.17 — Казахстан не збирається слідом за Росією визнавати «незалежність» самопроголошених ДНР та ЛНР. У Нур-Султані заявили, що зараз на порядкому денному не стоїть питання, чи визнавати фейкові республіки Донбасу.

12.03 — «Попереду важкі випробування. Будуть втрати. Доведеться пройти через біль, здолати страх і зневіру», — такими словами міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до військовослужбовців ЗСУ.

11.43 — Володимир Путін визнав «незалежність» так званих «ДНР» та «ЛНР». Як на це рішення відреагував світ — на карті.

11.34 — так звані парламенти самопроголошених ЛНР та ДНР ратифікували договори з Російською Федерацією про «дружбу, співпрацю та взаємну допомогу».

10.59 — економіка Росії зазнає втрат після рішення президента РФ Володимира Путіна визнати терористичні ЛДНР. Курс євро вже перевищив 91 російських руб., а долар торгується в межах 81 російського руб.

10.45 — міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив: Україна наполягає, що настав час для введення жорстких санкцій проти РФ.

10.21 — США повідомили ООН про те, що отримали інформацію про складання РФ списку українських громадян, яких агресори планують ліквідувати або відправити у табори у разі повномасштабного вторгнення в Україну.

09.54 — працівники посольства США в Україні, які тимчасово переїхали до Львова, ночуватимуть у Польщі. Держсекретар Блінкен заявив, що ці співробітники регулярно повертатимуться для дипломатичної роботи в Україні та надання екстрених консульських послуг.

09.42 — російські військові бази можуть з’явитися на території окупованого Донбасу. Бази окупантів можуть побудувати в ОРДЛО, якщо буде ратифіковано так званий договір про дружбу між терористичними ЛНР та ДНР.

09.21 — голова комітету Держдуми РФ у справах СНД Леонід Калашніков заявив, що так звані «республіки» «ДНР» та «ЛНР» будуть визнані в межах Донецької та Луганської областей.

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08.40 — США запровадили нові санкції у зв’язку з новим актом агресії РФ в Україні. Джо Байден підписав указ про блокування майна певних осіб і заборону певних угод у зв’язку із зусиллями Москви, спрямованими на підрив суверенітету і територіальної цілісності України.

08.07 — президент України вночі після засідання РНБО записав звернення до українців після визнання президентом РФ Володимиром Путіним самопроголошених ЛНР та ДНР.