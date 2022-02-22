Росія визнала окупаційну владу Донбасу - хроніка подій

https://racurs.ua/ua/n167354-rosiya-vyznala-okupaciynu-vladu-donbasu-hronika-podiy-onovluietsya.html

Ракурс

21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності та суверенітету «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки». Він попросив Федеральні збори РФ підтримати це рішення та ратифікувати угоду про дружбу з цими «республіками».

Згодом з’явився текст указу, у якому Путін доручив Міністерству оборони ввести на окуповані території Донбасу російські війська для «підтримки миру».

«Ракурс» веде онлайн подій.

22 лютого

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08.40 — США запровадили нові санкції у зв’язку з новим актом агресії РФ в Україні. Джо Байден підписав указ про блокування майна певних осіб і заборону певних угод у зв’язку із зусиллями Москви, спрямованими на підрив суверенітету і територіальної цілісності України.

08.07 — президент України вночі після засідання РНБО записав звернення до українців після визнання президентом РФ Володимиром Путіним самопроголошених ЛНР та ДНР.