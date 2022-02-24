Колону окупантів РФ знищили ЗСУ під Харковом

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Війна з Росією триває. Під Харковом точаться бої за 4−5 км від межі міста з північного боку. Солдати Національної гвардії України, які не вивчали ведення загальновійськових боїв і є 18-річними хлопцями, підбили чотири танки Збройних сил РФ. Про це заявили в Офісі президента 24 лютого.

Згодом з’явилися нові фото і відео знищеної російської військової колони.

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Всі органи державної влади, весь силовий блок, співробітники СБУ, спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» разом зі Збройними силами України та колегами з Державної прикордонної служби працюють на максимум для найбільш ефективного захисту нашої країни та вашої безпеки, — зазначили в Службі безпеки України.

Нагадаємо, російська техніка пішла на прорив державного кордону в Київській області, повідомили в Держприкордонслужбі. Прикордонники разом з українськими військовими прийняли бій.

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На Одещині в селі Липецьке 18 загиблих внаслідок удару у військову частину.

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що білоруські війська не беруть участі в операції на Донбасі. Раніше сьогодні ДПСУ повідомила, що зі сторони Білорусі вертоліт без розпізнавальних знаків в районі мосту перед пунктом пропуску «Славутич» здійснив обстріл.

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