Російськи виродки вбили у Вінниці 12 людей, серед них мама з маленькою дитиною

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Рятувальники опублікували фото з місця ракетного удару по Вінниці — на них дитячий візок. Серед загиблих внаслідок удару — немовля і мама, які переходили дорогу.

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Уранці 14 липня влучання ракет сталося на паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту «Ювілейний».

Влада повідомила, що над Вінницею збили чотири ракети. Станом на 13.00 було відомо про 12 загиблих.

Тим часом на Донеччині завершили розбір завалів внаслідок ворожого обстрілу п’ятиповерхового будинку в Часовому Яру.

З-під завалів дістали тіла 48 загиблих, з них одна дитина (хлопчик близько 9 років). Вдалося врятувати дев’ятьох людей. Здійснено розчищення та розбирання понад 525 тонн зруйнованих елементів будівлі, розповіли у ДСНС у Донецькій області.