Україна формує нову аеромобільну бригаду

https://racurs.ua/ua/n176211-ukrayina-formuie-novu-aeromobilnu-brygadu-military-land.html

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В Україні може бути сформована нова аеромобільна бригада, яка отримає номер 77.

Портал Military Land повідомляє, що перший батальйон бригади нещодавно завершив базову підготовку у Великій Британії, другий і третій батальйони — на стадії формування.

За даними видання, формування нової бригади відбувається у Житомирі.

Бригада отримає у розпорядження традиційну для десантно-штурмових військ техніку — МРАП Козак, БТР-3Е, танки Т-80ВВ, американські машини M1224 MaxxPro MRAP.