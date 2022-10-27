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Україна формує нову аеромобільну бригаду

Україна формує нову аеромобільну бригаду — Military Land

27 жов 2022, 19:15
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В Україні може бути сформована нова аеромобільна бригада, яка отримає номер 77.





Портал Military Land повідомляє, що перший батальйон бригади нещодавно завершив базову підготовку у Великій Британії, другий і третій батальйони — на стадії формування.

За даними видання, формування нової бригади відбувається у Житомирі.

Бригада отримає у розпорядження традиційну для десантно-штурмових військ техніку — МРАП Козак, БТР-3Е, танки Т-80ВВ, американські машини M1224 MaxxPro MRAP.

Це буде 77 аеромобільна чи десантно-штурмова бригада — ще невідомо, оскільки українська влада офіційну інформацію про цю бригаду ще не оприлюднила. Назва не має значення. Важливо те, що українська армія здатна формувати не лише регулярні піхотні частини, а й еліту, — відзначає Military Land.

Джерело: Ракурс


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