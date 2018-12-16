Европейская киноакадемия выбрала лучший фильм Европы 2018 года. Фото: vestikarelii.ru

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Racurs.ua

Европейская киноакадемия выбрала лучший фильм Европы, снятый в 2018 году. Главный приз в этой номинации получил фильм «Холодная война» польского режиссера Павла Павликовского, об этом сообщается на официальном сайте киноакадемии.

В основе сюжета «Холодной войны» Павликовского — история любви музыканта и певицы во времена холодной войны.

Также Павликовского назвали лучшим европейским режиссером и сценаристом за фильм «Холодная война», а исполнительница главной роли Ивана Кулиг признана лучшей актрисой 2018 года. В номинации «лучший актер» победил Марчелло Фонте за роль в кинокартине «Догмен».

На звание лучшего фильма Европы претендовали: «На границе миров» Али Аббаси, «Догмен» Маттео Гарроне, «Девочка» Лукаса Донта и «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер.

Награды победителям вручили в испанском городе Севилья. В голосовании за номинантов приняли участие более 3,5 тыс. деятелей киноискусства из Европы.

Напомним, что голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на премию «Золотой глобус».