Новое ядерное оружие России. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n115803-yadernoe-orujie-rossii-zastavit-ves-mir-zadumatsya-putin.html

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Президент России Владимир Путин сделал громкое заявление о том, что Москва создала новое ядерное оружие, не имеющее аналогов в мире. Также он рассказал, что ядерная триада, которая играет ключевую роль в глобальном паритете, значительно укрепила свои позиции, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что новое оружие уже запущено в серийное производство.

«Наше новое оружие заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике», — заявил Путин.

Кроме того, он подчеркнул, что доля новейшего вооружения ядерной триады составляет сейчас 82%.

Впервые о новом ядерном оружии России, в частности о гиперзвуковых ракетах и крылатой ракете с ядерной энергетической установкой, Путин заявил 1 марта 2018 года во время выступления перед Федеральным собранием. Но тогда он не показал никаких фотографии, а только компьютерные 3D-ролики, на одном из них ракеты падали на территорию, очень похожую на Флориду.

Напомним, что стало известно, каким будет новое ядерное оружие США, которое создается для противодействия России.