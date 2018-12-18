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Новое ядерное оружие России. Фото: YouTube
Ядерное оружие России заставит весь мир задуматься — Путинhttps://racurs.ua/n115803-yadernoe-orujie-rossii-zastavit-ves-mir-zadumatsya-putin.htmlRacurs.ua
Президент России Владимир Путин сделал громкое заявление о том, что Москва создала новое ядерное оружие, не имеющее аналогов в мире. Также он рассказал, что ядерная триада, которая играет ключевую роль в глобальном паритете, значительно укрепила свои позиции, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что новое оружие уже запущено в серийное производство.
«Наше новое оружие заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике», — заявил Путин.
Кроме того, он подчеркнул, что доля новейшего вооружения ядерной триады составляет сейчас 82%.
Впервые о новом ядерном оружии России, в частности о гиперзвуковых ракетах и крылатой ракете с ядерной энергетической установкой, Путин заявил 1 марта 2018 года во время выступления перед Федеральным собранием. Но тогда он не показал никаких фотографии, а только компьютерные 3D-ролики, на одном из них ракеты падали на территорию, очень похожую на Флориду.
Напомним, что стало известно, каким будет новое ядерное оружие США, которое создается для противодействия России.