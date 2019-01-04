Проверки переселенцев: стало известно, отменил ли их Верховный суд

Проверки переселенцев для соцвыплат

https://racurs.ua/n116462-proverki-pereselencev-stalo-izvestno-otmenil-li-ih-verhovnyy-sud.html

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Верховный суд 20 декабря 2018 года признал незаконными проверки внутренне перемещенных лиц для получения социальных выплат. Об этом говорится в постановлении суда. Таким образом, кассационную жалобу Кабинета Министров Украины оставили без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, обжалованию не подлежит.

В решении суда сказано, что пункты в документах, определяющих порядок назначения выплат переселенцам, в которых сказано о проверках внутренне перемещенных лиц, признаются незаконными.

Речь идет о подзаконных актах, предоставляющих право представителям органов социальной защиты посещать места фактического проживания внутренне перемещенных лиц. Если человека, которому должны были назначить помощь, там не застали, то его могли лишить права на получение материальной помощи.