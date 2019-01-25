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Ракурс
В Мексике мужчина чуть не захватил в заложники 40 детей. Фото: 2mama.info

В Мексике мужчина чуть не захватил в заложники 40 детей (ФОТО)

25 янв 2019, 23:05
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В Мексике в одной из школ мужчина пытался захватить детей в заложники. Произошло это в районе Баия де Бандерас в штате Наярит, что на западе страны.

Об инциденте сообщило сегодня, 25 января, местное издание Televisa.

С мужчиной, который пытался захватить детей в заложники, местная власть вела переговоры около трех часов. Злоумышленник требовал, чтобы ему принесли ему две дозы метамфетамина, но позже согласился на просто несколько бутылок пива.

Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, он ворвался на территорию учебного заведения и похитил несколько ножей на кухне. Затем он пытался захватить заложников.

В Мексике мужчина чуть не захватил в заложники 40 детей. Фото: televisa.comПодробности пока неизвестны, но есть информация, что ни один ребенок от действий злоумышленника не пострадал. На тот момент в школе находилось около 40 детей. Задержанного передали сотрудникам местной прокуратуры.

Напомним, что в результате нападения на гипермаркет в округе Килифи (Кения) несколько человек получили ранения. Нападавшие захватили в заложники итальянку-волонтера гуманитарной миссии. Сообщается, что нападавшие скрылись, забрав с собой 23-летнюю девушку из Италии. Сколько человек пострадали в результате нападения, неизвестно.


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