Огромный арсенал боеприпасов обнаружили полицейские в заброшенном доме на Донбассе (ФОТО)

Найденный арсенал. Фото: пресс-центр штаба ООС

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Схрон со взрывчаткой и боеприпасами к гранатометам и стрелковому оружию обнаружили в Торецке Донецкой области.

Арсенал на чердаке одного из нежилых домов 25 января обнаружили полицейские в ходе проведения оперативных мероприятий по выявлению и документированию незаконного оборота наркотических средств, оружия и взрывчатки. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Среди найденного — 30 снарядов к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, 20 гранат Ф-1, 2 тыс. 918 патронов к стрелковому оружию калибра 5,45 мм и 7,62 мм.

Отмечается, что правоохранители внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований. Все опасные находки военные передали саперам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Найденную взрывчатку и снаряды утилизируют.

Напомним, летом 2018 года полиция Мариуполя нашла в Каменске огромный арсенал оружия и боеприпасов — танковые стволы крупнокалиберного пулемета Владимирова, винтовки, порох и почти 600 патронов.