В Новой Зеландии похитили 150-килограммового бронзового гнома. Фото: PxHere

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Racurs.ua

В Новой Зеландии в городе Окленд двое мужчин похитили огромную скульптуру гнома. Бронзовая статуя стояла возле одной из местных галерей.

Гном украшал вход в галерею Gow Langsford. Его создал оклендский художник Грегор Крегар и назвал скульптуру «Мыслитель», пишет Artsy.

Стоимость бронзового гнома — 37,6 тыс. долл., а его вес около 150 кг. Гнома похитили в канун Рождества, 25 декабря. Камера наблюдения галереи зафиксировала двух мужчин, они были одеты в оранжевые жилеты работников муниципальной службы. Похитителям понадобился час, чтобы вытащить гнома из бетонного постамента. Удивительно, что за час никто не обратил внимания на их действия.

Похитителями гнома оказались 46-летний и 55-летний мужчины. Испугавшись огласки прессы, они оставили статую в публичном месте. Ко лбу гнома они прикрепили записку с просьбой вернуть скульптуру в галерею.

Напомним, что у берегов Новой Зеландии обнаружили удивительное гигантское морское существо. Дайверу удалось зафиксировать на видео восьмиметровую огнетелку (пиросому).