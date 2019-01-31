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В Новой Зеландии похитили 150-килограммового бронзового гнома. Фото: PxHere
В Новой Зеландии похитили 150-килограммового бронзового гнома (ФОТО)https://racurs.ua/n117532-v-novoy-zelandii-pohitili-150-kilogrammovogo-bronzovogo-gnoma-foto.htmlRacurs.ua
В Новой Зеландии в городе Окленд двое мужчин похитили огромную скульптуру гнома. Бронзовая статуя стояла возле одной из местных галерей.
Гном украшал вход в галерею Gow Langsford. Его создал оклендский художник Грегор Крегар и назвал скульптуру «Мыслитель», пишет Artsy.
Стоимость бронзового гнома — 37,6 тыс. долл., а его вес около 150 кг. Гнома похитили в канун Рождества, 25 декабря. Камера наблюдения галереи зафиксировала двух мужчин, они были одеты в оранжевые жилеты работников муниципальной службы. Похитителям понадобился час, чтобы вытащить гнома из бетонного постамента. Удивительно, что за час никто не обратил внимания на их действия.
Похитителями гнома оказались 46-летний и 55-летний мужчины. Испугавшись огласки прессы, они оставили статую в публичном месте. Ко лбу гнома они прикрепили записку с просьбой вернуть скульптуру в галерею.
Напомним, что у берегов Новой Зеландии обнаружили удивительное гигантское морское существо. Дайверу удалось зафиксировать на видео восьмиметровую огнетелку (пиросому).