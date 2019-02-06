BMW испытывает электрокроссовер iNEXT вблизи Полярного круга (ФОТО)

Новый электрокроссовер BMW, фото — press.bmwgroup.com

https://racurs.ua/n117817-bmw-ispytyvaet-elektrokrossover-inext-vblizi-polyarnogo-kruga-foto.html

Racurs.ua

Немецкий автопроизводитель BMW начал зимнее тестирование прототипа своего электрокроссовера iNEXT.

Испытания новинки проходят на специальном полигоне в городе Арьеплуг (Швеция), сообщает 6 февраля Фейсбук BMW. Полигон расположен вблизи Полярного круга.

BMW поделилась фотографиями iNEXT с тестирования, правда, на них новинка пока в камуфляже. Немецкие специалисты в условиях низких температур испытывают различные компоненты автомобиля, в том числе электрический двигатель, систему управления электропитанием, работу обогрева и вентиляции салона.

Концептуальный электрический кроссовер Vision iNEXT BMW впервые показала в сентябре 2018 года. Как ожидается, серийная версия модели выйдет в 2021 году. Собирать машину будут на заводе в немецком городе Дингольфинге.

Кроссовер очень похож на нынешние среднеразмерные кроссоверы BMW X5 и BMX X6. В передней части авто есть огромная решетка, которая выполняет чисто декоративную функцию, ведь для электрокаров она не нужна.

Ранее инсайдеры рассказывали, что на полностью заряженной аккумуляторной батарее новинка сможет проехать 500 км. Электрокроссовер получит полностью электрическую силовую установку, а также продвинутую версию системы автономного управления.