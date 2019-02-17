Китай работает над созданием космической электростанции (ИНФОГРАФИКА)

Первые космические электростанции появятся уже в следующем десятилетии, фото: Futurism

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Racurs.ua

Китайская академия космических технологий работает над созданием орбитальной электростанции, которая будет превращать солнечные лучи в энергию и передавать ее на Землю.

Строительство первой экспериментальной электростанции началось в китайском городе Чунцин, сообщает издание The Sydney Morning Herald со ссылкой на китайские СМИ.

Солнечная электростанция, которая будет вращаться вокруг Земли на высоте 36 тыс. км, сможет использовать энергию солнечных лучей в течение 99% времени своей работы, не испытывая ограничений из-за непрозрачности земной атмосферы или сезонных и ночных потерь солнечного света. Ожидается, что ее эффективность будет в шесть раз больше, чем показатели аналогичных наземных солнечных электростанций, сообщает издание The Sydney Morning Herald со ссылкой на китайские СМИ.

Китайские ученые планируют сначала создавать небольшие и средние солнечные электростанции, которые будут запускаться в стратосферу для производства электроэнергии между 2021 и 2025 годами.

Следующим шагом будет мегаваттная космическая солнечная электростанция, появление которой запланировано на 2030 год.

Вице-президент Китайской академии космических технологий Ли Мин уверен, что КНР станет первой страной, которая построит космическую солнечную электростанцию с практической ценностью.

По его словам, сейчас есть важные технические проблемы, которые нужно преодолеть исследователям. В частности, это касается веса электростанции, который, как ожидается, составит 1 тыс. т, что значительно больше, чем 400 т Международной космической станции.

Исследователи изучают, можно ли будет построить такую электростанцию уже в космосе, с использованием роботов и технологий 3D-печати, избегая необходимости запускать тяжелую конструкцию с поверхности Земли.

Солнечная энергия будет превращаться в электричество, а микроволновый или лазерный луч будет передавать ее на Землю. Поэтому ученым также нужно будет исследовать долгосрочное влияние такого излучения на атмосферу и экологию Земли.

Кроме решения вопроса с обеспечением энергией Земли, солнечная электростанция могла бы помочь китайской программе исследования глубокого космоса, отправляя энергию отдаленным космическим кораблям.

Напомним, в 2017 году в Китае ввели в эксплуатацию гигантскую плавучую солнечную электростанцию.