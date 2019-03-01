Эксперты ОЗХО заявили об использовании хлора при химатаке в сирийской Думе

Последствия химатаки в Сирии. Фото: Главком

https://racurs.ua/n118838-eksperty-ozho-zayavili-ob-ispolzovanii-hlora-pri-himatake-v-siriyskoy-dume.html

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Хлор применялся во время химической атаки в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.

Доклад по итогам расследования обстоятельств газовой атаки в Думе, совершенной 7 апреля прошлого года, опубликовала Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) на собственной веб-странице.

Анализ собранной информации свидетельствует о том, что токсичный химикат использовали в качестве оружия 7 апреля 2018 года. Сам токсичный химикат, по всей видимости, был молекулярным хлором.

Как известно, власти Сирии еще в 2013 году согласились уничтожить химическое оружие и объекты ее производства. Последние задекларированные запасы этого типа вооружений были переданы для дальнейшей ликвидации в июне 2014 года. Однако западные страны подвергали сомнению сообщение правительства Сирии об уничтожении всех объектов, поскольку после этого фиксировались случаи использования иприта.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в результате атаки в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года погибло более 70 человек, 43 из них умерли от воздействия высокотоксичных химикатов. В 500 жителей Думы зафиксированы симптомы отравления токсичными химическими веществами.