Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Теракты в Новой Зеландии. Фото: Страна

Теракты в Новой Зеландии: суд оставил под стражей обвиняемого в расстрелах австралийца (ФОТО)

16 мар 2019, 09:58
999

Суд в Новой Зеландии избрал меру пресечения для обвиняемого в расстрелах австралийца Брентона Тарранта.

Согласно решению Окружного суда Крайстчерча Таррант будет находится под стражей до 5 апреля, сообщает ВВС.

Отмечается, что австралиец не признал свою вину. Следующее судебное заседание состоится 5 апреля. Ожидается, что к тому времени против Тарранта будут выдвинуты дополнительные обвинения.

Также по делу о расстрелах в мечетях задержаны еще двое подозреваемых. Никто из них ранее не привлекался к ответственности. Ранее сообщалось, что одного подозреваемого отпустили.

Суд над Брентом Таррантом. Фото: https://www.bbc.com/

Напомним, вчера в мечети Крайстчерча и Линвуда произошли массовые расстрелы мусульман, в результате которых погибли 50 человек, еще около 50 получили серьезные ранения. Атаку на мечеть в Крайстчерче австралиец снимал на видео и транслировал в сеть.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости