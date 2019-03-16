Теракты в Новой Зеландии. Фото: Страна

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Суд в Новой Зеландии избрал меру пресечения для обвиняемого в расстрелах австралийца Брентона Тарранта.

Согласно решению Окружного суда Крайстчерча Таррант будет находится под стражей до 5 апреля, сообщает ВВС.

Отмечается, что австралиец не признал свою вину. Следующее судебное заседание состоится 5 апреля. Ожидается, что к тому времени против Тарранта будут выдвинуты дополнительные обвинения.

Также по делу о расстрелах в мечетях задержаны еще двое подозреваемых. Никто из них ранее не привлекался к ответственности. Ранее сообщалось, что одного подозреваемого отпустили.

Напомним, вчера в мечети Крайстчерча и Линвуда произошли массовые расстрелы мусульман, в результате которых погибли 50 человек, еще около 50 получили серьезные ранения. Атаку на мечеть в Крайстчерче австралиец снимал на видео и транслировал в сеть.