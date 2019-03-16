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Теракты в Новой Зеландии. Фото: Страна
Теракты в Новой Зеландии: суд оставил под стражей обвиняемого в расстрелах австралийца (ФОТО)https://racurs.ua/n119471-terakty-v-novoy-zelandii-sud-ostavil-pod-strajey-obvinyaemogo-v-rasstrelah-avstraliyca-foto.htmlRacurs.ua
Суд в Новой Зеландии избрал меру пресечения для обвиняемого в расстрелах австралийца Брентона Тарранта.
Согласно решению Окружного суда Крайстчерча Таррант будет находится под стражей до 5 апреля, сообщает ВВС.
Отмечается, что австралиец не признал свою вину. Следующее судебное заседание состоится 5 апреля. Ожидается, что к тому времени против Тарранта будут выдвинуты дополнительные обвинения.
Также по делу о расстрелах в мечетях задержаны еще двое подозреваемых. Никто из них ранее не привлекался к ответственности. Ранее сообщалось, что одного подозреваемого отпустили.
Напомним, вчера в мечети Крайстчерча и Линвуда произошли массовые расстрелы мусульман, в результате которых погибли 50 человек, еще около 50 получили серьезные ранения. Атаку на мечеть в Крайстчерче австралиец снимал на видео и транслировал в сеть.
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