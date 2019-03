Пассажирский паром с людьми затонул в Ираке. Инцидент произошел сегодня, 21 марта, на реке Тигр возле иракского города Мосул.

На момент аварии на пароме находилось более 100 человек. Предварительной причиной аварии называют превышение разрешенного количества пассажиров, сообщает Reuters.

По данным СМИ, в результате аварии погибли около 60 человек, большинство из которых женщины и дети, которые не умеют плавать. В то же время в министерстве внутренних дел Ирака подтвердили гибель 45-ти человек.

На данный момент месте затопления парома работают спасательные службы. Спасателям удалось спасти 12 человек.

