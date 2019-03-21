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Переполненный паром затонул в Ираке: 60 погибших. Фото: NEWS.ru

Переполненный паром затонул в Ираке: 60 погибших (ФОТО, ВИДЕО)

21 мар 2019, 16:45
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Пассажирский паром с людьми затонул в Ираке. Инцидент произошел сегодня, 21 марта, на реке Тигр возле иракского города Мосул.

На момент аварии на пароме находилось более 100 человек. Предварительной причиной аварии называют превышение разрешенного количества пассажиров, сообщает Reuters.

По данным СМИ, в результате аварии погибли около 60 человек, большинство из которых женщины и дети, которые не умеют плавать. В то же время в министерстве внутренних дел Ирака подтвердили гибель 45-ти человек.

На данный момент месте затопления парома работают спасательные службы. Спасателям удалось спасти 12 человек.

Пором потонув в Іраку. Фото: ukrinform.ua

Ранее сообщалось, что в Балтийском море затонул польский корабль с 19 рыбаками. Всех пассажиров корабля удалось спасти, одного пострадавшего рыбака госпитализировали с травмой головы. Отмечается, что затонувшее судно выполняло коммерческие рейсы и возило желающих порыбачить.


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