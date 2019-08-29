Почему покупатели стиральных машин Атлант экономят финансы?

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Учитывая высокую стоимость электроэнергии, многие украинцы постоянно ищут способы снизить ее расход. Но, что интересно, об этом же ради своих клиентов задумываются и некоторые производители бытовой техники. В частности, не так давно белорусский завод «Атлант» обратил внимание общественности на то, как снижается потребление электричества во время эксплуатации его стиральных машин.

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Что способствует снижению расхода электроэнергии?

Чтобы более экономно расходовать электроэнергию во время стирки и в целом экономить денежные средства, представители завода предлагают обратить внимание на стиральные машины Атлант по причине их оснащения:

классом энергопотребления не ниже А+;

функциями интеллектуальной стирки;

экономичными программами;

предоставляемой гарантией 36 месяцев.

При правильном использовании подобных преимуществ покупка и эксплуатация машин от белорусского завода действительно может стать выгодным вложением средств.

Почему важен класс энергоэффективности?

От того, какому классу энергоэффективности соответствует стиральная машина, зависит, сколько электроэнергии тратится на стирку 1 кг белья. Класс расхода электричества разными моделями белорусского завода соответствует одному из показателей:

А+ (менее 0.17 кВт*ч/кг);

А++ (менее 0.15 кВт*ч/кг);

А+++ (менее 0.13 кВт*ч/кг).

То есть покупка техники Атлант сама по себе обеспечит экономный расход электрической энергии, независимо от объемов и частоты стирки.

Как интеллектуальные функции стиралки экономят финансы?

Встроенный в ряд моделей машин Атлант интеллектуальный функционал обеспечивает автоматический расчет необходимого количества электричества и воды для стирки загруженного в бак белья. Соответственно, при неполной загрузке машинки снижается время стирки, а следовательно, и затраты на ее проведение.

Дополнительные способы экономии

Ряд моделей стиралок от белорусского производителя дополнительно оснащены программами, целенаправленно разработанными для экономии финансов пользователя. К ним относятся:

ночная стирка;

отложенный старт;

экспресс-стирка;

режимы супербыстрой и экостирки.

Функция стирки в ночное время особенно радует покупателей, у которых в квартире или доме установлены двухтарифные счетчики электроэнергии, и очень эффективно может применяться в сочетании с возможностью отсрочить начало процедуры на время от 1 до 24 часов.

В свою очередь режимы ускоренной стирки позволяют существенно сократить ее длительность либо попросту запрограммировать на 15−35 минут, что не только выгодно, но еще и очень удобно.

Учитывая же расширенную до 36 месяцев гарантию на все модели стиральных машин Атлант, можно с уверенностью говорить о действительной экономии электроэнергии, воды и финансов в процессе эксплуатации изделий белорусского завода бытовой техники.