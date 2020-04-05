Появились фото спорткаров Formula 1 команд 2020 года

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Ракурс

Восемь автомобилей спортивных болидов прошли все испытания, заявив о полной готовности к серии зимних заездов в эту среду. Все шесть дней тестирования в прямом эфире доступны на телеканале Sky Sports F1. Восемь команд участников уже полностью готовы к заезду и еще три на подходе, завершают тестовые испытания и скоро будут готовы к предсезонными тестовым заездам. В интернете уже можно найти снимки новых спорткаров 2020 года, и самые быстрые болельщики могут получить бесплатный журнальный ключ тут для просмотра Чемпионата 2020 года в HD и QLED качестве онлайн, а также первыми увидеть фото самых лучших авто ценою в миллионы долларов.

Только что представив первые, в понедельник утром Williams уже сделал более сильный старт к 2020 году по сравнению с результатами прошлого года. Команда Grove была решительно настроена на серьезный результат, а затем пропустила первые два дня предсезонной автопробежки (причина — задержки в производстве автомобиля). Однако спустя 12 месяцев гонщик Джордж Рассел и Николас Латифи впервые получают опыт FW43 на трассе.

Команды Formula One 2020 года

Между тем Renault на прошлой неделе был вынужден отказаться от предложений о запуске без автомобиля, что они отставали от своих собственных планов. Тем не менее, их RS20 также был запущен впервые в Барселоне в понедельник, в более темной тестовой раскраске.

Haas — третья команда, бегущая на Circuit de Catalunya, с разрывом крышки VF-20 впервые во плоти.

Трио команд следовало за пятью другими, которые провели съемочные дни — когда пробег ограничен 100 км на демонстрационных шинах — по всей Европе на прошлой неделе. Mercedes и Red Bull завершили успешные дебюты в Сильверстоуне, в то время как McLaren запустили MCL35 и работают в Барселоне в воскресенье.

Когда машина впервые выходит на трассу в Сильверстоуне, технический директор Mercedes Джеймс Эллисон объясняет, что отличает автомобиль W11 F1 этого года.

Новый Alpha Tauri в первый раз отправился в Италию, чтобы провести первый заезд с их поразительным AT01 в Мизано, в то время как Alfa Romeo дал своему C39 свой трек в Фиорано.