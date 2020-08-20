https://racurs.ua/n142728-sud-za-korvalol-rekordsmen-sredi-del-po-zaschite-prav-intellektualnoy-sobstvennosti.html

Ракурс

Спор за торговую марку «Корвалол», который длится между компаниями «Фармак» и «Дарница» вот уже 15 лет, стал рекордным в Украине по длительности рассмотрения дела о защите права интеллектуальной собственности.

Подробно об этом деле пишут журналисты издания «Деньги» в статье «Самый справедливый в мире» — поможет ли судебная реформа сократить сроки рассмотрения дел?". В статье приводятся слова директора по правовому обеспечению компании «Фармак» Дмитрия Таранчука. Он напоминает, что о регистрации торговой марки «Корвалол-Дарница» стало известно еще в 2005 году, и сам факт ее регистрации нарушил права компании «Фармак». Поэтому «Фармак» был вынужден инициировать судебное разбирательство, а «Дарница» в свою очередь подала встречный иск, намереваясь лишить «Фармак» права на его товарный знак. Оппоненты с 2005 по 2010 год пытались доказать, что «Корвалол» является общеупотребительным обозначением — как ламинат, термос, ксерокс или памперс. «Но это совершенно не так. Название „Корвалол“, кроме компании „Фармак“, не использует никто», — утверждает Дмитрий Таранчук.

В 2010 году суд все же отказал «Дарнице» в ее исковых требованиях, после чего продолжил рассматривать основной спор по иску «Фармака» о признании регистрации торговой марки «Корвалол-Дарница» недействительной. Но судебный спор «Фармак» проиграл. Дело возобновилось спустя шесть лет.

«В 2017 году знак „Корвалол Corvalolum“ был признан апелляционной палатой Минэкономразвития хорошо известным в Украине (приказ Министерства от 19 июля 2017 года № 1037). Этот статус в соответствии с положениями Парижской конвенции по интеллектуальной собственности означает высшую степень защищенности товарного знака. И снова — суд. „Фармак“ подал иск о признании торговой марки „Корвалол-Дарница“ недействительной», — пишут журналисты издания «Деньги».

В результате дело дошло до Верховного суда. «А тем временем наши конкуренты продают свой препарат на рынке Украины, недобросовестно используя обозначение «Корвалол», — говорит Дмитрий Таранчук. По его словам, первая инстанция решила спор в пользу «Фармака», но апелляционная вынесла решение в пользу «Дарницы». Большая палата Верховного суда Украины отправила дело на новое рассмотрение и сейчас оно рассматривается уже по третьему кругу.

«Спор ведется не за сам препарат, а за торговую марку. На рынке есть производители, которые выпускают подобные препараты под собственными названиями, рекламируют их и цивилизованно продают. Среди аналогов «Корвалола» — немецкий «Валокордин». Мы выпускаем «Корвалол» еще и в форме таблеток, здесь тоже есть аналоги, например, «Корвалтаб». Это примеры добросовестной конкуренции», — цитирует издание Дмитрия Таранчука.

Как ранее сообщалось, Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда города Киева от 30 октября 2019 года, которым было отказано ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» в удовлетворении исковых требований. В своем иске «Дарница» просила признать недействительным решение Апелляционной палаты Минэкономразвития Украины о признании общеизвестным знака «Корвалол Corvalolum» по имени ПАО «Фармак».