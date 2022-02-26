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Ракурс
Германия передаст Украине противотанковое оружие и 500 ракет Stinger

Германия передаст Украине противотанковое оружие и 500 ракет Stinger

26 фев 2022, 20:25
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Німеччина передасть Україні 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger. Про це увечері 26 лютого розповів канцлер ФРН Олаф Шольц.

З 2014 року та навіть за останні місяці уряд категорично відмовлявся це робити, називаючи своєю принциповою позицію «не постачати зброю в зони конфлікту».

Німецький лідер опублікував відповідний пост у Твіттер.



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Шольц написав про переломний момент — атаку Росії на Україну.

«Ракурс» раніше повідомляв, що ФРН розблокувала також передачу Україні летальної зброї Нідерландами. Йдеться про ПТРК німецького виробництва.

Источник: Ракурс


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