Германия передаст Украине противотанковое оружие и 500 ракет Stinger

https://racurs.ua/n167642-germaniya-peredast-ukraine-protivotankovoe-orujie-i-500-raket-stinger.html

Ракурс

Німеччина передасть Україні 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger. Про це увечері 26 лютого розповів канцлер ФРН Олаф Шольц.

З 2014 року та навіть за останні місяці уряд категорично відмовлявся це робити, називаючи своєю принциповою позицію «не постачати зброю в зони конфлікту».

Німецький лідер опублікував відповідний пост у Твіттер.

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Шольц написав про переломний момент — атаку Росії на Україну.

«Ракурс» раніше повідомляв, що ФРН розблокувала також передачу Україні летальної зброї Нідерландами. Йдеться про ПТРК німецького виробництва.