Путина догнала Гаага – Международный уголовный суд начал расследование

https://racurs.ua/n167750-putina-dognala-gaaga-mejdunarodnyy-ugolovnyy-sud-nachal-rassledovanie.html

Ракурс

Прокурор Міжнародного кримінального суду ICC Карім Хан особисто ініціював розслідування російської агресії проти України та інших військових злочинів.

Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду, тому сама не може передати цю ситуацію до мого офісу. Але я двічі скористався своїми прерогативами, — йдеться у повідомленні прокурора на сайті Міжнародного суду.

Після попереднього вивчення ситуації Хан підтвердив наявність розумних підстав «вважати, що в Україні були здійснені як передбачувані військові злочини, так і злочини проти людяності».

Враховуючи розширення конфлікту в останні дні, я маю намір, щоб це розслідування також охопило будь-які нові передбачувані злочини, що підпадають під юрисдикцію мого Управління, вчинені будь-якою стороною конфлікту на будь-якій частині території України, — йдеться у заяві прокурора.

За словами Хана, він вже доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів.

Я буду просити про підтримку всіх держав-учасниць і міжнародного співтовариства в цілому, оскільки моє Управління приступає до своїх розслідувань. Я буду закликати до додаткової бюджетної підтримки, до добровільних внесків для підтримки всіх наших ситуацій і до безоплатного надання персоналу. Важливість і невідкладність нашої місії занадто серйозні, щоб вважатися заручником відсутності коштів, — повідомляється на сайті суду.

Прокурор продовжує уважно стежити за розвитком подій на місцях в Україні.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) — перший правовий інститут, що діє постійно, в компетенцію якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності. Заснований на основі Римського статуту, прийнятого в 1998 році. Існує з липня 2002 року.

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На відміну від інших міжнародних і змішаних кримінальних судів, МКС є установою, що діє постійно. У його компетенцію входять злочини, здійснені після набуття чинності Римського статуту. Розташований у місті Гаазі, проте за бажанням суду засідання можуть проходити у будь-якому місці.

Міжнародний кримінальний суд не слід плутати з Міжнародним судом ООН, який також засідає в Гаазі, але має іншу компетенцію. МКС не входить в офіційні структури Організації Об'єднаних Націй, хоча може порушувати справи за поданням Ради Безпеки ООН.