Путин поговорил с нарисованной массовкой

https://racurs.ua/n167993-putin-pogovoril-s-narisovannoy-massovkoy-foto-video.html

Ракурс

Нове відео з Путіним — фейк. Точніше люди навколо нього насправді були не біля нього в той час.

Про монтаж заявили в Центрі протидії корупції при РНБО. Нове відео — або монтаж, або в кривавого недодиктатора пальці мають унікальну властивість проходити крізь матерію (мікрофон).

Центр протидії дезінформації при РНБО України інформує: «Путін боїться вилізти зі свого бункера!».

Сьогодні він провів зустріч з жінками льотного складу російських авіакомпаній, під час якої, окрім іншого, говорив і про Україну. Проте при детальному розгляді відео можна переконатися, що воно було зроблено із застосуванням технології хромакею (технологія поєднання двох і більше зображень чи кадрів в одній композиції, за допомогою якої можна розмістити людей чи предмети на довільному фоні, знятому в іншому місці).

Як можна побачити, мікрофон несправжній, як і вся «масовка» на відео. Сам Путін, на переконання багатьох, перебуває зараз в своєму бункері на горі Ямантау, — йдеться у повідомленні РНБО.

У цьому відомстві вважають, що монтаж — ще одне підтвердження, що «Путін боїться відповідальності за те, що накоїв, боїться свого оточення та власного народу».

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