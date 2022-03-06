В Европе противостоят российские пропаганде, фото: Delphi

https://racurs.ua/n168002-evropa-prisoedinilas-k-informacionnoy-voyne-s-rossiey-detali.html

Ракурс

Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк сьогодні, 6 березня, зранку на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук розповіла про стан справ щодо інформаційної війни проти Росії у Європі.

Греція

Регулятор Греції заборонив трансляцію російських каналів та заблокував доступ до веб-сторінок російських медіа.

Велика Британія

Ofcom розпочав 27 розслідувань щодо «Russia Today» та ініціює обговорення про позбавлення його ліцензії.

«English Club TV»

Британський «English Club TV» заборонив російським телевізійним мережам та операторам використовувати його сигнал.

Молдова

Регулятор Молдови заборонив російські і білоруські канали, а також телеканал «МИР».

Польща

Регулятор Польщі заборонив російські канали, замість них працюють українські мовники.

Естонія

Регулятор Естонії тимчасово призупинив ретрансляцію програм російського походження.

Литва

Регулятор Литви тимчасово призупинив ретрансляцію програм російського походження.

Латвія

Регулятор Латвії обмежив розповсюдження на території Латвії телевізійних програм, пов’язаних з Росією, які загрожують державній безпеці.

EBU

Європейська мовна спілка призупинила діяльність росіян в організації.

EPRA

Європейська платформа регуляторних органів (EPRA) підтримала заклик Національної ради до боротьби з російською пропагандою в Європі і звернулася до всіх регуляторних органів європейських країн, аби ті виявляли та зупиняли прояви російської дезінформації.

Європейська платформа виступила головним координатором моніторингу — усі зафіксовані випадки EPRA збирає на своєму офіційному сайті і повідомляє про заходи регуляторів щодо виявленої російської пропаганди.

Керівництво Платформи переконане, що європейські регулятори спостерігають за висвітленням у медіа ситуації в Україні і визначать необхідні методи реагування.

Правління EPRA повідомило всіх колег, що днями Роскомнадзор змусив російські ЗМІ публікувати лише інформацію з офіційних ресурсів влади Росії.

CDMSI

Росія не буде представлена в роботі Керівного комітету Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства (CDMSI) і його комітетах.

ЄС

ЄС ввів санкції проти державних ЗМІ RT/Russia Today і Sputnik в ЄС. Терміново призупинено в ЄС або спрямоване на ЄС мовлення Sputnik і RT/Russia Today (RT English, RT UK, RT Germany, RT France та RT Spanish).

Google, Apple Inc.

RT та Sputnik заблоковані у магазинах додатків у Європі

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