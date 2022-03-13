В Москве хватают протестующих из-за «двух слов» (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n168355-v-moskve-protestuuschih-zaderjivaut-iz-za-dvuh-slov-video.html

Ракурс

У москві, на Манежній площі, 13 березня відбувалися небагатолюдні акції протесту проти війни рф в Україні.

Якщо подивитися на відео і фото з росії, складається враження, що силовиків на протестах стільки ж, скільки росіян, яких вони затримують.

У мережі з’явилося відео про те, як неподалік Красної площі в москві спочатку затримали дівчину з листком, на якому був напис «Два слова» (йдеться про вираз «Нет войне»). Згодом на цьому ж відео «космонавти» схопили дівчину, яка намагалася сказати, що її «влаштовує „спецоперація“ (війна) путіна».

Навіть прихильниця війни не встигла договорити речення, як її схопили і відвели правоохоронці.

«Медуза» повідомила, що 13 березня на антивоєнних акціях в росії затримали понад 800 людей у 37 містах. У Москві схопили не менше 379 осіб, у Санкт-Петербурзі — 175 осіб.

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Телеграм-канал «Можемо пояснити» повідомив, що в Петербурзі поліція затримувала людей, які вийшли на вулиці із зеленими стрічками.

Усього з 24 лютого, коли розпочалася війна з Україною, на антивоєнних акціях у росії, за даними «ОВД-Інфо», затримано понад 14 тис. людей.