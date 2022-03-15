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ПАСЕ официально признала Приднестровье зоной российской оккупации

Приднестровье признали в ПАСЕ оккупированным россией

15 мар 2022, 22:36
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Придністров’я визнали зоною російської окупації. Таке рішення ухвалила 15 березня ПАРЄ - Парламентська асамблея Ради Європи.

Придністров’я — класичний приклад «замороженого конфлікту». Частина Молдови, що внаслідок збройного протистояння 1990−1992 років стала де-факто невизнаною самопроголошеною державою з невизначеними перспективами та невиведеними російськими військами.

Колись приналежна Україні територія за сприяння 14-ї гвардійської армії генерала Лебедя перетворилася на осередок «русского міра» в гібридному поєднанні зі старою радянською ідентичністю.

Придністров’я — регіон на вздовж лівого берега річки Дністер. Історичний край, заселений переважно українцями (русинами) та молдованами (волохами).



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З кінця XVIII ст. північна і південна частині об'єднані у складі Російської імперії (Подільська губернія і Херсонська губернія). У 1918 році належало УНР, згодом — Радянській Україні. 1940 року передане радянською владою до складу Радянської Молдови.

З 1992 року внаслідок Придністровського конфлікту контролюється самопроголошеною невизнаною Придністровською Молдавською Республікою, терени якої Молдова вважає своїми. Румунська назва — Трансністрія.

Источник: Ракурс


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