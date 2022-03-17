Углублять интеграцию с КНДР призвали в россии

https://racurs.ua/n168507-uglublyat-integraciu-s-kndr-prizvali-v-rossii.html

Ракурс

Росії потрібно активно поглиблювати співпрацю з тоталітарною диктатурою КНДР. Таку думку висловили у фашистській «Комуністичній партії російської федерації».

.

КНДР — маяк справжнього соціалізму всього світу. КНДР активно виступає на міжнародній арені за зняття санкцій щодо росії. Я вважаю, що нам необхідно зняти санкції з КНДР і взяти курс на поглиблення нашої інтеграції. Я вдячний корейському народу за постійну підтримку, вони завжди стають поруч і допомагають, віддають голос на підтримку росії, розуміючи, що, підтримуючи нас, вони підтримують і свою країну, — заявив депутат держдуми рф Казбек Тайсаєв.

Нагадаємо, кілька років тому в рф відбулася зустріч двох диктаторів — військового злочинця володимира путіна і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Кім Чен Ин прибув до рф на бронепоїзді. З огляду на призупинені переговори Пхеньяна з Вашингтоном щодо денуклеаризації диктатор КНДР, швидше за все, мав намір продемонструвати світу, що зв’язки КНДР з Китаєм і рф залишаються міцними.