Латвия запретила трансляцию всех российских телеканалов. Фото: dsnews.ua

https://racurs.ua/n171414-latviya-zapretila-translirovat-vse-rossiyskie-telekanaly.html

Ракурс

Російські телеканали відтепер заборонені в Латвії.

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Національна рада з електронних ЗМІ в Латвії (NEPLP) заборонила транслювати в країні 80 російських телеканалів, які ще там залишилися. Відповідне рішення запрацює 9 червня. Не вмикатимуть російську пропаганду доти, доки не закінчиться війна, а Крим не повернеться до складу України. Про це повідомляє видання Delfi.

Під забороною опинилися телеканали «Кино24», «Мир ТВ», «Охота и рыбалка», «Перец», E TV, «Илюзион+" та інші.

Латвійське законодавство передбачає, що в країні не можуть працювати програми країни-агресора, що загрожує територіальній цілісності іншої держави.

Нагадаємо, Європейський Союз у рамках шостого пакету антиросійських санкцій відключить російські канали Rossiya24, TV center International, RTR Planeta від кабельної, супутникової та інтернет-трансляції в ЄС.

Джерело: Delfi