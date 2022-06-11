В Сербии официально подтвердили задержание экс-начальника отдела внутренней безопасности СБУ

https://racurs.ua/n171601-v-serbii-oficialno-podtverdili-zaderjanie-eks-nachalnika-otdela-vnutrenney-bezopasnosti-sbu.html

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Андрій Наумов затриманий у Сербії. Влада країни офіційно підтвердили затримання екс-начальника відділу внутрішньої безпеки СБУ.

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Андрій Наумов виїхав з України 23 лютого, за кілька годин до початку російської агресії. 31 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що позбавив його звання бригадного генерала.

Наумова обіймав цю посаду до липня 2021 року. Як повідомляли «Схеми», він виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада».

Сьогодні ухвалене ще одне рішення, щодо антигероїв. В мене немає часу займатися усіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають. Тому вже більше не генерал ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Наумов Андрій Олегович, — заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Наумов — фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця.

Джерела, близькі до силових структур Сербії, уранці 11 червня повідомили, що затримали Наумова разом з громадянином ФРН, який, імовірно, був водієм у генерала, на пункті пропуску Прешево.

Наумов намагався перевезти через кордон 600 тис. євро, значну суму в доларах, смарагди та діаманти. Точні суми та кількість коштовного каміння поки не розголошується через таємницю слідства.

ЗМІ раніше називали Наумова правою рукою голови СБУ Івана Баканова та його гаманцем.