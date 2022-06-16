"Газпром" прикрутил вентиль Австрии, Германии и Италии, цены в Европе растут

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росія продовжує газовий шантаж Європи. Енергокомпанії OMV з Австрії, Eni з Італії та Uniper з Німеччини 15 червня отримали повідомлення від російського державного монополіста «Газпрому» про зниження обсягу постачання газу.

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Компанію Eni повідомили про скорочення постачання на 15%, Uniper — на 25%. OMV не повідомила, наскільки скоротяться постачання, але, як і Uniper, зазначила, що здатна замістити їх з інших джерел.

Ці енергетичні компанії раніше погодилися на нову схему оплати російського газу, яка передбачає відкриття двох рахунків (валютного та рублевого) у «Газпромбанку».

Утім, 14 червня «Газпром» заявив, що знизить прокачування газу газогоном «Північний потік-1» на 40% — з планових 167 до 100 мільйонів кубометрів на добу. Компанія послалася, зокрема, на затримки з поверненням з ремонту обладнання для компресорної станції «Портова» у Виборзі.

15 червня «Газпром» повідомив, що через проблеми на «Портовій» знизить прокачування газу до 67 мільйонів кубометрів на добу (60% від планового показника).

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек назвав рішення «Газпрому» скоротити постачання газу до ЄС політично вмотивованим. На його думку, таким чином росія намагається дестабілізувати європейський газовий ринок та підвищити ціни.

З 14 по 16 червня ціни на газ на біржі в Амстердамі піднялися з 97 до майже 130 євро за мегават-годину.

Нагадаємо, що Ізраїль та Європейський Союз підписали угоду про експорт природного газу 15 червня під час регіональної енергетичної конференції в Каїрі.

ЄС заявив, що Ізраїль може стати новим джерелом газу, оскільки прагне зменшити свою залежність від російської енергії.

Угода вперше уможливить значні обсяги експорту ізраїльського газу до Європи. Ізраїльський газ перекачуватимуть на заводи по зрідженню в Єгипті, а потім на північ на європейський ринок. Рамкову угоду підписали Ізраїль, ЄС та Єгипет.