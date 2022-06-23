В Раде предлагают расширить список лиц, которым предоставляется отсрочка от призыва во время мобилизации

https://racurs.ua/n171991-v-rade-predlagaut-rasshirit-spisok-lic-kotorym-predostavlyaetsya-otsrochka-ot-prizyva-vo-vremya.html

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Розширити перелік осіб, яким надається відстрочка від військової служби під час мобілізації, планують в Україні. Йдеться про відстрочку у разі втрати близького родича під час війни.

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Відповідний законопроект № 7481 зареєстрували в Раді 22 червня.

Згідно із документом, відстрочка від призову може надаватися також жінкам та чоловікам, які втратили у війні близьких родичів (чоловіка, дружину, сина, доньку, матір, батька, діда, бабу, рідних брата чи сестру).

Йдеться про загибель або зникнення безвісти близьких родичів під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Аналітичний центр «Інститут законодавчих ідей» підтримує таку ініціативу. Там зазначили, що чинний закон містить аналогічний пункт щодо звільнення від мобілізації осіб, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції (АТО).

Водночас на підзаконному рівні повинні бути чітко врегульовані питання того, яким чином буде підтверджуватися смерть близьких родичів саме від зазначених причин. Це дозволить уникнути маніпулювань на практиці, наприклад, таких, коли природна смерть діда стане підставою для відстрочки від військової служби внука, — йдеться у коментарі Інституту законодавчих ідей.

Повний перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, можна прочитати тут.