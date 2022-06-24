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Ракурс
Премьеру триллера Гая Ричи отложили из-за фразы об украинских ганстерах

Премьеру триллера Гая Ричи отложили из-за фразы об украинских ганстерах (ВИДЕО)

24 июн 2022, 22:29
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Вихід нового фільму режисера Гая Річі відклали. Причина зміни графіку виведення шпигунського трилера «Операція Фортуна» — війна в Україні і її ментальні наслідки.



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Деякі сцени з фільму змінять так, «щоб відредагувати національність українських гангстерів через чутливу тему війни», повідомляє Daily Mail.

У шпигунському трилері знімалися британські зірки Г’ю Ґрант, Джейсон Стейтем та Обрі Плаза.

Трейлер до фільму досі можна побачити на YouTube, у ньому Стейтем в образі найманого шпигуна Орсона Форчуна дізнається про те, що смертоносна зброя була куплена українським злочинним синдикатом.

На другій хвилині трейлера можна почути такий діалог:

- Українці?

- Я можу проникнути в українців.

- Я сподіваюся, ти спершу запросиш їх на вечерю. Перш ніж проникати в них — в сексуальному сенсі.

У трилері хочуть змінити уточнення про національність гангстерів. Прем'єру фільму перенесли з цієї весни на кінець 2022 року.

Стрічку закінчили створювати ще у 2000 році. Прем'єра мала відбутися навесні 2022 року.

Источник: Ракурс


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