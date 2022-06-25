Российский патриарх Кирилл громко грохнулся в церкви. Фото: УП

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Предстоятель російської православної церкви кирило впав в одній із церков на території країни-агресора.

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Глава рпц, який не лише виступав, але й благословляв війну росії проти України, не втримався на ногах під час освячення храму у Новоросійську. Під час освячення храму кирило поприскав освяченою водою підлогу храму, а потім на ні же ж й послизнувся. Результат — гучно гепнувся. Відповідне відео в мережі оприлюднили російські Telegram-канали.

Як повідомив у «Живому журналі» російський церковний діяч Андрій Кураєв, до патріарха не встигли підбігти, ні охоронці, ні служба протоколу, ні єпископи, які стояли поруч. Саме тому кирило впав та забився спиною об ребро кафедри. гундяєву допомогли стати на ноги й літургія продовжилася.

Митрополит григорій та місцевий єпископ феогност винувато дивляться спідлоба на патріарха і чекають на реакцію. Але винні коронавірусні обмеження, через які патріарх не дозволяє торкатися себе і підтримувати на сходах, — написав Кураєв.

Сам кирило вже прокоментував падіння й заявив, що його падіння «нічого не означає", а всього-на-всього «спрацювали закони фізики».

Як відомо, у березні 2022 року глава рпц кирило благословив військових на війну проти України після літургії на свято Торжества православ’я у москві. Він подарував ікону командувачу росгвардії віктору золотову. Окупант натомість пообіцяв якомога швидше зламати опір українського народу.

Нагадаємо, 16 червня Велика Британія розширила список санкцій проти країни-агресора російської федерації. Зокрема, під обмеження через війну в Україні потрапили патріарх московський і всієї русі кирило.

Джерело: «Живий журнал»