Джонсон объявил об отставке и упомянул Украину

Борис Джонсон, фото: MSNBC

https://racurs.ua/n172450-djonson-obyavil-ob-otstavke-i-upomyanul-ukrainu.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон піде з посади очільника уряду після обрання нового лідера Консервативної партії.

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Про це Джонсон сьогодні, 7 липня, заявив під час виступу перед будинком очільника британського уряду в Лондоні.

Стало зрозуміло, що парламентська Консервативна партія вирішила, що має бути новий лідер в цій партії, а отже, і новий прем'єр-міністр, — наголосив Джонсон.

У промові Джонсон також підтвердив поширену раніше британськими ЗМІ інформацію про те, що він провів розмову з очільником керівного комітету Консервативної партії сером Гремом Брейді, в ході якої погодився, що має розпочатися процес виборів нового лідера.

За словами Джонсона, часові рамки цього виборчого процесу будуть оголошені вже наступного тижня.

Сьогодні я призначив уряд, який, як і я, будуть працювати до обрання нового лідера, — додав британський прем'єр.

Джонсон у своїй промові також звернувся до українців.