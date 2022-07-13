Третье государство мира признало фейковую днр как независимую страну

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Ракурс

Північна Корея визнала «незалежність» російського утворення «днр». Про це повідомив 13 липня денис пушилін.

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КНДР і «днр» уже домовилися про подальші кроки зі встановлення «дипломатичних відносин».

Пропагандистські ЗМІ опублікували фото зустрічі «посла днр» і посла КНДР у росії, а ватажок злочинного угруповання денис пушилін в Телеграм назвав визнання «перемогою» своєї республіки.

Міжнародний статус «Донецької народної республіки» та її державність продовжують зміцнюватися. Це ще одна перемога нашої дипломатії. Ми вдячні народу КНДР за таку вагому підтримку мешканців Донбасу. Дане політичне рішення стане основою для подальшого розвитку відносин й у сфері економіки. Двостороннє партнерство збільшить географію торгівлі підприємств наших держав. Впевнений, що на нас чекає активна та плідна співпраця, — написав пушилін.

Фото підписали так:

Посол КНДР у росії Сін Хон Чхоль вручив послу ДНР Ользі Макєєвій документ про рішення уряду КНДР визнати незалежність Донецької республіки.

Очолювана комуністами КНДР — це третя країна світу, яка визнала опереткове угруповування днр. Наприкінці червня Сирія вирішила визнати «незалежність та суверенітет» так званих «Донецької та Луганської народних республік».

Тоді Україна у відповідь розірвала дипломатичні відносини із Сирією, розпочала процедуру запровадження торговельного ембарго та накладання санкцій на сирійських юридичних та фізичних осіб.

21 лютого російський президент володимир путін вирішив підписати указ про «визнання» проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України — так званих «днр» і «лнр».

В указах путін офіційно доручив ввести російські війська на окуповану територію.

22 лютого держдума та рада федерації рф ратифікували договори «про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу» з самопроголошеними л/днр.

24 лютого путін почав війну проти України під приводом «захисту» Донбасу.