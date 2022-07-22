Приднестровье заявило о намерении присоединиться к составу россииhttps://racurs.ua/n172934-pridnestrove-zayavilo-o-namerenii-prisoedinitsya-k-sostavu-rossii.htmlРакурс
Вигадана кремлем Придністровська молдавська республіка має намір домагатися незалежності.
У майбутньому фейкова ПМР має намір домагатися незалежності. Так звана влада «республіки» заявила, що вектор Придністров’я протягом усіх років існування «залишається незмінним». Про це заявив «глава» тамтешнього «МЗС» Віталій Ігнатьєв в інтерв’ю російському пропагандистському РІА «Новости».
Придністров’я не ухвалюватиме жодних рішень на шкоду півмільйонному народу, діятиме прагматично і чесно, — заявив він і процитував незаконний референдум 2006 року, де було вказане «вільне приєднання до російської федерації».
За інформацію видання «Коммерсантъ», очільник фейкового ПМР Вадим Красносільський у травні заявив, що незалежність регіону має бути визнана за столом переговорів, а не військовим шляхом. Також ЗМІ пише, що останнім часом погіршилися відносини так званої Придністровської молдавської республіки з Молдовою.
Нагадаємо, у травні президент Молдови Майя Санду під час виступу в Європейському парламенті закликала російську федерацію вивести свої війська з території Придністров’я, тому що присутність солдатів кремля порушує нейтралітет офіційного Кишинева. Санду намагається реалізувати мирне вирішення придністровського конфлікту, яке враховуватиме суверенітет та територіальну цілісність Молдови.
Джерело: РІА «Новости», «Коммерсантъ»