550 млн дол. военной помощи Украине анонсировали в Белом доме

Украина получит новую партию военной помощи, фото: «Последний бастион»

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Ракурс

Білий дім 1 серпня оголосить про новий пакет американської військової допомоги Україні на суму 550 млн дол.

Про це під час брифінгу заявив представник Білого дому Джон Кірбі.

Зазначається, що цей пакет включатиме боєприпаси до РСЗВ HIMARS та артилерії калібру 155 мм.

За словами Кірбі, це вже 17-й пакет допомоги. За час повномасштабного російського вторгнення, США виділили Україні військову допомогу на суму понад 8 млрд доларів.

Журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш на своїй сторінці у Твіттері зазначив, що в новому пакеті будуть:

75 тис. снарядів для артилерії калібру 155 мм;

додаткові боєприпаси для HIMARS.

Нагадаємо, Україна нещодавно отримала ще чотири установки HIMARS від США, а також три РСЗО MARS II від Німеччини.