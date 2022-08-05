Новый пакет военной помощи для ВСУ готовит Вашингтон — что привезут на миллиард долларов

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CША планують передати Україні додатковий пакет військової допомоги на 1 млрд дол.

Reuters повідомляє, що пакет буде анонсований в понеділок. Він включатиме боєприпаси для РСЗВ HIMARS та ЗРК NASAMS, а також 50 медичних броньовиків M113.

Від початку вторгнення рф в Україну Сполучені Штати вже надали допомоги на 8,8 млрд дол.

Чиновники на умовах анонімності заявили, що президент Джо Байден ще не підписав черговий пакет озброєнь. Вони попередили, що пакети зі зброєю можуть змінюватися за вартістю та змістом до того, як вони будуть підписані.

Новий пакет є наслідком нещодавнього рішення Пентагону дозволити українцям отримувати медичну допомогу у військовому госпіталі США в Німеччині поблизу авіабази Рамштайн.

Минулого понеділка Пентагон оголосив про окремий пакет допомоги з питань безпеки для України на суму до 550 млн дол., включаючи додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS).