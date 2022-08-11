Тайвань отверг предложенную Китаем модель «Одна страна – две системы»

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Ракурс

Влада Тайваню відкидає можливість об'єднання з Китаєм у рамках запропонованої Пекіном моделі «Одна країна — дві системи».

Тайвань рішуче відкидає ідею «одна країна — дві системи». Тільки народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє, — цитує Reuters речницю МЗС Тайваню Джоанн Оу.

Пропозиція до Тайваню увійти до складу Китаю на основі моделі «Одна країна — дві системи» містилася в «білій книзі» Держради, опублікованій 10 серпня. Там також наголошувалося, що «возз'єднання» Тайваню та Китаю неминуче, і що в Пекіні не виключають силового варіанта розв’язання питання.

Загострення ситуації навколо Тайваню відбулося через візит на острів спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Після цієї поїздки Китай розпочав масштабні військові навчання біля берегів Тайваню та анонсував санкції проти острова.

Модель «Одна країна — дві системи» існує у Гонконгу, який увійшов до складу Китаю 1997 року. В останні роки Пекін почав значно обмежувати автономію Гонконгу, що призвело до масштабних протестів та руху за незалежність міста.

Тайвань — острів з населенням 23 млн осіб, розташований майже за 130 км від узбережжя КНР. З 1949 року контролює лише Тайвань та кілька невеликих островів. КНР вважає Тайвань своєю провінцією і заявляє про прагнення «мирного возз'єднання». Тайвань заявляє, що готовий чинити збройний опір у разі вторгнення.

Незалежність Тайваню від Китаю підтримують США та інші західні країни. Україна де-юре вважає Тайвань частиною КНР.

Напередодні можливого візиту спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань китайські авіаносці «Ляонін» та «Шаньдун» залишили порти дислокування та вийшли в море. А США 1 серпня перекинули в район Тайваню авіаносець «Рональд Рейган» та кілька десантних кораблів. Після завершення візиту Китай провів поблизу берегів Тайваню чотириденні військові навчання з бойовими стрільбами.