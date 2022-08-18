Вечерняя красота - в Белгородской области рф горит склад с боеприпасами

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Поблизу україно-російського кордону в районі села Тимонове Валуйського міського округу загорівся склад із боєприпасами.

Боєприпаси, які детонують, розкидає в різні боки, в тому числі й на проїжджу частину.

Евакуюють жителів довколишніх сіл. Причину загоряння встановлюють, повідомляє губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

У своєму Телеграм-каналі він написав, що постраждалих і жертв немає. Голова округу вивозить мешканців сіл Тимонове й Солоті на безпечну відстань. На місці працюють оперативні служби, причина пожежі встановлюється.

Найімовірніше, пожежа триває на території військової частини біля села Солоті. Там базується 237 танковий полк російської армії.

Раніше повідомлялося, що 27 квітня горів склад боєприпасів у селі Стара Нелідівка, що у прикордонному з Україною Бєлгородському районі Бєлгородської області. Постраждалих серед мирного населення, а також пошкоджень житлових будівель і будинків не було.