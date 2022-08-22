россия созывает Совбез ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС

https://racurs.ua/n173982-rossiya-sozyvaet-sovbez-oon-po-situacii-vokrug-zaporojskoy-aes.html

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російські воєнні злочинці запросили проведення 23 серпня термінового засідання Радбезу ООН «щодо ситуації навколо Запорізької АЕС».

Московити прагнуть інформаційно перебити заплановане на 24 серпня обговорення наслідків російської агресії проти України, повідомили в Постійному представництві України при ООН.

Це чергова відчайдушна спроба російської делегації використати інструментарій Ради безпеки ООН для того, щоб, по-перше, інформаційно перебити засідання, заплановане на 24 серпня, і по-друге — звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕС, які сама ж росія регулярно здійснює, — сказали у постпредставництві.

Раніше в ООН вже обговорювали ситуацію на ЗАЕС — також на вимогу росіян. 14 серпня Євросоюз і 42 країни випустили спільну заяву, у якій закликали росію вивести війська із Запорізької АЕС.

В ООН спростовують заяви російської сторони про нібито блокування ними візиту Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку атомну електростанцію.

В Організації Об'єднаних Націй заявляють про готовність підтримати місію МАГАТЕ у разі отримання нею підтримки з боку української та окупаційної влади. В ООН наголосили, що останні кілька днів були неодноразові коментарі з боку різних офіційних осіб РФ, які звинувачують ООН у тому, що секретаріат або скасував, або заблокував візит МАГАТЕ на ЗАЕС.

Хочу наголосити стосовно кількох моментів. По-перше, МАГАТЕ є спеціалізованою установою, яка діє з повною незалежністю під час ухвалення рішень про те, як виконувати свій конкретний мандат. По-друге, секретаріат ООН не має повноважень блокувати чи скасовувати будь-яку діяльність МАГАТЕ, — йдеться у заяві.

Прес-секретар генсека ООН наголосив, що секретаріат ООН, перебуваючи у тісному контакті з МАГАТЕ, дійшов висновку, що має в Україні можливості логістики та безпеки, щоби підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС з Києва, якщо Росія та Україна погодяться на це.

Нагадаємо, 4 березня 2022 року військові Росії захопили Енергодар та ЗАЕС поряд з містом. Це найбільша за розмірами АЕС у Європі та третя — у світі.

Останні кілька тижнів регулярно відбуваються обстріли територію біля Запорізької АЕС.

МЗС України попередило, що наслідки прямого влучання в ядерний реактор будуть рівноцінні застосуванню атомної бомби.

За інформацією ГУР, росіяни обстрілюють Запорізьку АЕС в Енергодарі із села Водяне.

Один з артилерійських ударів пошкодив перший блок насосної станції цеху теплових та підземних комунікацій. Ще один — призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку ЗАЕС.