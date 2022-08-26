Bellingcat и СМИ раскрыли кадровую офицерку ГРУ, выдававшую себя за латиноамериканскую дизайнершу украшений

https://racurs.ua/n174126-bellingcat-i-smi-raskryli-kadrovuu-oficerku-gru-vydavavshuu-sebya-za-latinoamerikanskuu.html

Ракурс

Bellingcat разом з der Spiegel та La Repubblica написали про романтична шпигунська історія в Неаполі з поганим кінцем для росіянки.

Розслідувачі виявили кадрову офіцерку ГРУ, яка видавала себе за латиноамериканську дизайнерку прикрас.

У 2013 році під псевдонімом Рів‘єра вона відкрила ювелірну крамницю поруч з командуванням об'єднаних сил НАТО в Неаполі.

Їй вдалося подружитися та навіть завести романтичні стосунки з деяким співробітниками НАТО.

Розкрити російську шпигунку вдалося Христо Грозєву завдяки витоку даних з білоруських митних реєстрів.

Серед типових слов’янських імен в російських паспортах там виділялося екзотичне ім‘я цієї шпигунки.

Виявилося, що вона подорожувала разом з іншими співробітниками ГРУ, причетними до гучних отруєнь.

Російські спецслужби часто використовують нелегальних мігрантів, які живуть під фальшивими прізвищами роками.

На відміну від інших нелегалів, які приховували свої зв’язки з росією, Рів'єра подорожувала з російським паспортом.

Після розголосу отруєння в Солсбері куратори з ГРУ вирішили її прибрати. У 2018 році вона раптово поїхала в росію і лише через два місяці опублікувала фото нібито після хіміотерапії та сказала, що їй важко дихається.

Але і це було брехнею. Наразі вона живе у москві у розкішній квартирі. Розслідування виявило, що насправді її звуть Ольга Колобова, вона чистокровна росіянка.